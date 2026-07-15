Ильназ Галявиев женился в «Черном дельфине»

24-летний Ильназ Галявиев, отбывающий пожизненное наказание по делу об убийстве девяти человек в казанской гимназии №175, женился на 18-летней девушке из Татарстана. Брак был зарегистрирован 30 июня на свидании в ИК-6 «Черный дельфин» в Соль-Илецке.

Девушка видела Галявиева на одном из заседаний суда и на свидании в колонии, тогда и был заключен брак. «Я не знаю, как это объяснить, потому что общество наверняка воспримет это как какую-то дикость. Человек ведь совершил такое преступление. Но тем не менее, я слушаю свое сердце», — сказала девушка по имени Диана (фамилия не раскрывается) в интервью «Московскому комсомольцу».

11 мая 2021 года Ильназ Галявиев, вооруженный охотничьим ружьем, пришел в гимназию № 175, взорвал на первом этаже самодельную бомбу и начал стрелять по ученикам. Погибли семь школьников, учительница и еще одна женщина. 23 человека получили ранения. Всего по делу признаны потерпевшими 600 человек. 13 апреля 2023 года Верховный суд Татарстана приговорил Галявиева к пожизненному заключению. Вину он признал полностью.