Национальное собрание Франции приняло закон об эвтаназии
Национальное собрание Франции большинством голосов окончательно поддержало принятие закона о праве на помощь в уходе из жизни. За законопроект, который обсуждался многие годы, перенес множество поправок и трижды отклонялся Сенатом, проголосовал 291 депутат, против — 241. Об этом сообщает France24.
Теперь премьер-министр Франции Себастьен Лекорню направит закон на проверку в Конституционный совет. Эта процедура займет около месяца. Закон вступит в силу после подтверждения его конституционности.
Закон в рамках реформы, инициированной президентом Франции Эмманюэлем Макроном, содержит жесткие ограничения. Так, воспользоваться правом на помощь в уходе из жизни смогут только совершеннолетние пациенты, страдающие тяжелым и неизлечимым заболеванием, находящиеся на поздней или терминальной стадии болезни. Пациент должен быть дееспособным и способным выразить свою волю. Он должен будет самостоятельно принять летальный препарат, врачи могут помогать только в исключительных случаях. При этом врач имеет право отказаться от участия в процедуре по соображениям совести, но он должен будет перенаправить пациента к другому специалисту.
Аналогичный закон уже несколько лет обсуждается в Великобритании. В очередной раз британский парламент должен рассмотреть его в сентябре этого года. Эвтаназия легализована уже более чем в 15 странах мира, включая Нидерланды, Бельгию, Канаду, Испанию, Эквадор. В некоторых странах такая практика декриминализована, но официально не легализована.
Законопроект об эвтаназии во Франции, который был инициирован президентом Эмманюэлем Макроном, обсуждался в парламенте с 2024 года, но его принятие или отклонение тогда не состоялись из-за роспуска Национальной ассамблеи и внеочередных парламентских выборов. Этот законопроект, предусматривающий право на «помощь в уходе из жизни» для совершеннолетних пациентов с неизлечимыми заболеваниями, стал результатом положительного решения Гражданской конвенции по вопросам конца жизни, собиравшейся в 2023 году, которая рекомендовала Макрону как можно скорее передать вопрос на рассмотрение парламента.
Позиции нижней палаты парламента (Национальной ассамблеи) и верхней (Сената) по этому законопроекту разошлись: Сенат, где большинство принадлежит правым, считает реформу противоречащей принципам человечности и религиозным убеждениям. В последний раз в январе 2026 года Сенат отклонил законопроект, внеся в него кардинально меняющие смысл поправки, но Национальная ассамблея вновь дала согласие. В подобных законах, отмечает глава сенатской группы «Республиканцев» Брюно Ретайо, опыт Нидерландов, Бельгии, Канады показывает расширение рамок допустимого со временем. Противники реформы, включая представителей основных религиозных конфессий, утверждают, что она нанесет удар по «социальному договору» и гуманистической модели французской медицины, а также что существующих ограничений может оказаться недостаточно для защиты уязвимых пациентов.