Криптовалютный страх и риск

На страховом рынке появилась новая услуга — по защите платформ, работающих с криптоактивами, от киберрисков. Первую такую сделку закрыли «Ингосстрах» и платформа «Цифровое казначейство». По словам участников рынка, это крайне привлекательный сегмент, с высокой маржинальностью и потенциальным объемом в десятки миллиардов рублей. Однако эксперты указывают, что сдерживает развитие сегмента отсутствие обязательности такого вида страхования на законодательном уровне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Ингосстрах» застраховал от киберрисков платформу для работы с цифровыми активами «Цифровое казначейство» от «Веб3 Интегратор» (бренд Web3 Tech), рассказали “Ъ” в страховой компании. Это первая сделка такого типа в России. Объектом страховой защиты стали криптовалютные активы, хранящиеся на платформе. В Web3 Tech отмечают, что хранение и операции с криптовалютой остаются зоной повышенных киберрисков, в связи с чем дополнительный уровень «защиты активов в виде страхования является важным операционным элементом эшелонированного подхода к безопасности». Среди ключевых страховых событий страховщик выделяет кибератаку на компанию, внедрение вредоносных компьютерных программ в ее информационную систему и непредвиденные технические сбои в ее работе. «Эти события покрываются полисом в той мере, в какой они могут привести к утрате данных, хищению криптовалютных активов, а также дополнительным расходам, возникающим в связи с киберинцидентом»,— пояснили в «Ингосстрахе». Однако участники сделки не раскрывают «детали действующего договора, так как его условия конфиденциальны».

В настоящее время рассматриваемые лимиты для такого вида рисков составляют 1–2 млрд руб., отмечает директор департамента страхования финансовых рисков и ответственности «АльфаСтрахования» Денис Зенка. Эксперт практики «Цифровые активы» «Рексофт Консалтинга» Александр Николаев поясняет, что для депозитария это способ снизить риски и продать услугу дороже, для клиента — гарантия сохранности, для страховщика — растущий сегмент с тарифами выше, чем в классических видах. По его оценке, тарифы могут достигать 0,5–1,5% от суммарного лимита, господин Зенка оценивает стоимость страхования в 1–3% от страховой суммы. За рубежом такое страхование является стандартом, отмечает господин Николаев. В частности, Copper застрахован на $500 млн, BitGo — на $250 млн, Coinbase — на $320 млн.

Другие страховые компании также прорабатывают возможность страховать платформ, работающие с криптоактивами. «АльфаСтрахование» ведет переговоры с несколькими участниками рынка. И как уточняет Денис Зенка, «линейка страховых продуктов позволяет страховать риски, связанные с обращением криптоактивов, в том числе риски криптодепозитариев». По оценкам основателя специализированного страхового брокера для криптобизнеса MIKON Михаила Кокина, совокупный объем рынка в сегменте через год может достигнуть 30–40 млрд руб. Страховщики заинтересованы в киберстраховании, поскольку это свободный, несформированный рынок с минимальной конкуренцией, отмечает совладелец страхового брокера Mains Сергей Худяков.

Предполагается, что с 1 сентября вступит в силу закон «О цифровой валюте…», в рамках которого все операции с криптовалютами будет разрешено проводить только через лицензированных посредников на лицензированных торгах. Для хранения и учета цифровых активов будут использоваться цифровые депозитарии. Тестирование сервиса торгов криптовалютой начал Альфа-банк. О планах работать на этом рынке объявляли Т-Банк, ВТБ, Сбербанк.

Впрочем, пока у этого направления есть серьезное ограничение для развития. «Страхование киберрисков не является обязательным ни по действующему закону о ЦФА, ни по внесенному в Госдуму законопроекту о цифровой валюте», указывает старший юрист «Рустам Курмаев и партнеры» Владислав Гейтс. В феврале этого года на форуме «Кибербезопасность в финансах» руководитель департамента страхового рынка ЦБ Илья Смирнов заявил, что регулятор выступает против введения обязательного страхования киберрисков и готов рассмотреть варианты вмененного страхования при условии доказанной целесообразности такого шага.

Юлия Пославская, Андрей Ковалев