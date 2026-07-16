Ячейка гостиничного общества

Мостуризм начал диалог с федеральными властями о включении капсульных отелей в систему обязательной классификации средств размещения. Сейчас такие объекты работают вне правового поля: базовым требованиям к гостиницам они не соответствуют. Легализация формата может повысить интерес к нему инвесторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Федеральные власти начали обсуждать возможность создания в России системы классификации для капсульных отелей, рассказали “Ъ” два собеседника в правительстве. Вопрос, по их словам, поднимался 30 июня по инициативе Мостуризма на заседании совета по классификации средств размещения под председательством министра экономического развития Максима Решетникова.

В Минэкономики “Ъ” пояснили, что капсульные отели зачастую предлагают уровень услуг почти как в отеле, но площадь размещения здесь меньше, чем предусмотрено нормами. Включение в реестр коллективных средств размещения (КСР) для них — возможность легализоваться. В Мостуризме уточнили, что система классификации должна совершенствоваться вместе с отраслью.

Капсульные отели, как считается, были придуманы в Японии в конце 1970-х годов. Это закрытые ячейки для отдыха на одного-двух человек. Ванные комнаты, кухни и т. д.— общие. В мире такие объекты обычно можно встретить, например, в аэропортах. В России оценить объем этого рынка из-за отсутствия стандартов невозможно. В поисковой выдаче «Яндекс Путешествий» по запросу «капсульный отель» можно найти 17 объектов.

В OneTwoTrip говорят, что за год количество подключенных к сервису капсульных отелей увеличилось на 35%. В основном они расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Адлере, Краснодаре и Владивостоке. Это бюджетный вариант размещения: летом сутки здесь стоят в среднем 2,6 тыс. руб., (рост год к году на 4,4%). Директор департамента стратегического консалтинга Nikoliers Игорь Кокорев называет капсульный отель переходным форматом между хостелом и классической гостиницей.

По словам собеседника “Ъ” в правительстве, в Москве в рамках недавней проверки было выявлено 50 капсульных отелей. Их правовой статус размыт и город хочет предотвратить их закрытие, объясняет он.

Управляющий партнер Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич поясняет, что системных игроков на рынке капсульных отелей нет: объектами занимаются небольшие компании и частные предприниматели.

Сопредседатель Лиги малых отелей, хостелов и туристического жилья Наталья Петровская обращает внимание, что с юридической точки зрения деятельность капсульных отелей незаконна. СанПиН предполагает, что номер в КСР — комната с окном, а обеспечить это в капсуле невозможно. Работа объектов усложнилась с 1 сентября 2025 года из-за введения обязательной классификации средства размещения, поясняет эксперт.

С этого момента системы бронирования могут предлагать гостям только услуги объектов из реестра КСР, куда включаются классифицированные объекты. Получить этот статус, по словам госпожи Петровской, не могут не только капсульные отели, но также единичные апартаменты и ботели (гостиницы на стоечных судах).

Собеседник “Ъ” в одном из сервисов бронирования говорит, что фактически все ведут работу с этим форматом. Его правовой статус он считает скорее спорным из-за разных подходов к трактовке норм, чем нелегальным.

Директор по взаимодействию с органами власти «Туту» Никита Коростелев называет включение капсульных отелей в систему классификации логичным шагом: в ней уже появились гостевые дома и иные форматы. Адаптация требований позволила бы создать понятные правила регулирования и поддержать развитие этого сегмента рынка, рассуждает он.

Станислав Ивашкевич считает, что создание классификации — не единственный путь легализации капсульных отелей. Начать, по его мнению, можно было с разработки для них пожарных требований, санитарных норм и т. п. Эта работа повысит интерес к формату инвесторов, позволив прогнозировать затраты на создание и эксплуатацию подобных объектов, рассуждает эксперт.

Выделение формата капсульных отелей — не единственная предполагаемая реформа классификации. На заседании профильного совета также обсуждалось повышение ответственности компаний, занимающихся присвоением звезд, говорит один из источников “Ъ”. В Минэкономики отмечают, что работа ведется в соответствии с принятыми инструментами — при выявлении более четырех нарушений компания лишается аккредитации. Контролирует процесс Росаккредитация. Там “Ъ” заявили, что оценка результатов деятельности организаций про классификации ведется постоянно, требования к экспертам повышаются.

Александра Мерцалова