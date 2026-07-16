От мерзавцев до пенсионеров

Парламентские партии входят в активную фазу избирательной кампании. 15 июля КПРФ провела общероссийское партсобрание, а ЛДПР — расширенное заседание фракции в Госдуме. Претензии к власти нашлись и у коммунистов, и у либерал-демократов, однако носили они разный характер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Актуальную политинформацию доложил лично председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов. Кампания проходит в условиях «жесточайшей войны, которую натовцы развязали против русского мира», но партия власти не желает воспринимать опыт советского руководства, сталкивавшегося с аналогичными вызовами. Эффективность тех рецептов доказали губернаторы от КПРФ, и даже оппоненты «вынуждены это признавать», подчеркнул коммунист. «"Коммерсантъ": "Хакасия вошла в число лидеров устойчивого развития в Сибири",— процитировал “Ъ” политик.— А "Ведомости", которые меня вместе с ними крыли в ходе выборов (1996 года.— “Ъ”), разместили репортаж с Коноваловым (глава Хакасии Валентин Коновалов.— “Ъ”)».

Достижения коммунистов на местах свидетельствуют о «возможности успеха и победы» на предстоящих выборах в Госдуму, следовало из слов господина Зюганова. При этом у каждого коммуниста помимо партийной должна быть и «личная программа», напутствовал он: «Каждый составьте список, 50–100 человек на выборы способен привести каждый».

Лидер Компартии добавил, что важно донести формулу: «Нравится курс — "Единая Россия", не нравится — КПРФ и народно-патриотические силы».

Сопоставимых по кадровому потенциалу конкурентов помимо ЕР у Компартии «нет даже близко», сказал первый зампред ЦК Юрий Афонин. По его словам, «власть будет сушить явку, чтобы недовольные остались дома, а те, кто зависит от власти, пришли и проголосовали за власть». «Поэтому тезис "голосуй в третий день бумажным бюллетенем" должен стать ключевым»,— подчеркнул господин Афонин. Донести его и иные программные положения КПРФ по силам, добавил депутат Госдумы Дмитрий Новиков: «Используйте современные инструменты: короткие видео, инфографику и так далее».

Активизировавшихся оппонентов на идеологическом фронте коммунисты готовы встречать целым арсеналом аргументов. Правда, на этот раз противостоять приходится не только и не столько либералам, сколько «тем, кто пытается выдать себя за патриотов». Например, господин Новиков сообщил, что он поучаствовал в программе Сергея Мардана по «кубинской теме». Передача «вышла неплохой», но за «три с половиной недели» редактуры оттуда «вычистили все, что касается КПРФ, Зюганова и нашей поддержки Кубы», посетовал коммунист: «Они что-то там рассказывают про советскую цензуру… Смешно слышать!»

Геннадий Зюганов припомнил «три лживых фильма», посвященных конкретно ему, но особенно удивился появлению «тех, кто, казалось бы, записался в патриоты» и «несет всякую чушь о партии». «В свое время сидели в президентской администрации и Сурковы, и Гельманы (Марат Гельман признан иностранным агентом.— “Ъ”), но те хоть выдумывали сюжеты! Были несуществующие гостиницы на Кубе, счета на Кипре, лесопилки в Иордании...» — вспомнил лидер КПРФ, добавив, что у сегодняшней «публики», кроме «словесного поноса», нет ничего: «Они подрывают стабильность и дискредитируют государственное телевидение и патриотические каналы. Уймите своих мерзавцев. Уймите, или мы сами примем меры».

Проходившее параллельно расширенное заседание фракции ЛДПР оказалось посвящено поддержке старшего поколения.

По его итогам председатель партии Леонид Слуцкий пообещал передать руководству Социального фонда проект концепции государственной программы «Пенсионеры России», которая включает более 80 предложений и рассчитана на 2027–2032 годы. Туда вошли идеи по изменению механизма расчета страховой пенсии (2 тыс. руб. за каждый полный год стажа), предоставлению субсидий на лекарства (если доходы ниже чем 1,5 регионального прожиточного минимума пенсионера) и сохранению «живых окон» в социальных учреждениях.

На этом предвыборные обещания ЛДПР не закончились: партия хочет ввести налог на роскошь, который пойдет на нужды пенсионеров, ограничить расходы на ЖКХ для пожилых в размере 10%, компенсировать 100% расходов на капремонт гражданам старше 80 лет, вернуть дореформенный пенсионный возраст и, наконец, выплачивать минимальный размер оплаты труда тем, кто ушел с работы, чтобы ухаживать за пожилым родственником. В целом же, по словам Леонида Слуцкого, нужна система, где вопросы помощи пенсионерам будет курировать одно ведомство. Сейчас этим занимается Минтруд и Социальный фонд, и в итоге «у семи нянек дитя без глаза», пожурил правительство глава ЛДПР.

Григорий Лейба, Ксения Веретенникова