Президент Мексики отвергла «смертоносную связь» между правительством и картелями

Президент Мексики не согласилась с заявлением американского управления по борьбе с наркотиками (DEA) о том, что между ее правительством и наркокартелями существует «смертоносная связь». По словам Клаудии Шейнбаум, это «крайне неуместное заявление», которое «больше похоже на политическое, чем на то, которое опирается на доказательства». Об этом сообщает Reuters.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Marco Ugarte / AP Фото: Marco Ugarte / AP

Днем ранее глава DEA Терри Коул заявил, что правительство Мексики и картели — это «одно и то же» и они являются «целью номер один для ведомства». В ходе ежедневной пресс-конференции госпожа Шейнбаум посоветовала DEA сосредоточиться на стоящих перед этим ведомством задачах, включая борьбу с контрабандой, продажей наркотиков и отмыванием денег внутри США. При этом президент Мексики назвала США крупнейшим мировым рынком запрещенных веществ.

Правительство Мексики также отреагировало на заявления главы DEA, отметив, что они «не отражают результатов борьбы правительства с картелями». При этом в заявлении правительства подчеркивается готовность Мехико сотрудничать с Вашингтоном при условии уважительного отношения к суверенитету Мексики.

Алена Миклашевская