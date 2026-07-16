Колбаса ждет перемен

Причиной приостановки работы подконтрольного ГАП «Ресурс» производителя колбас «Владимирский стандарт» стали антикризисные мероприятия. Из-за 35-процентного роста стоимости сырья и связанного с топливным кризисом подорожания логистики потребовались оптимизация производства и пересмотр ассортимента. Падение рентабельности — общая проблема для мясопереработки. С необходимостью реструктурировать бизнес могут столкнуться и другие производители.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

ГАП «Ресурс» начала комплекс антикризисных мероприятий на предприятии «Владимирский стандарт», рассказали “Ъ” в самой компании. Они включают пересмотр ассортиментной матрицы, оптимизацию логистических маршрутов и корректировку условий реализации продукции. Программы, по ожиданиям компании, позволят возобновить производство в конце июля.

ГАП «Ресурс» основана в 2002 году. Основным собственником бизнеса считается Виктор Наурузов. Компания — второй по объему производитель курятины в России. В 2025 году она, по оценке Национального союза птицеводов, выпустила 1,05 млн тонн птицы в живом весе. ГАП «Ресурс» также занимает пятую позицию в рейтинге владельцев сельхозземель BEFL: по состоянию на май она контролирована 680 тыс. га. Infoline оценивал выручку группы в 2025 году в 288 млрд руб. Год к году значение увеличилось на 7,3%.

«Владимирский стандарт» создан в 2000 году депутатом Владимирского заксобрания Павлом Антоновым. В 2022 году он погиб в Индии, в 2024-м бизнес выкупила ГАП «Ресурс». Сумма сделки оценивалась в 4,5 млрд руб. (см. “Ъ” от 23 августа 2024 года). «Владимирский стандарт» выпускает колбасы, сосиски, пельмени и развивает собственную розницу. В ее портфеле бренды «Владимирский стандарт», «Телятино», «Владушка» и Vladbeef. В 2026 году компания выпускала 14,5 тыс. тонн продукции в месяц.

Наличие проблем у «Владимирского стандарта» стало очевидно после публикации отчетности. В 2025 году выручка компании сократилась на 5,62%, до 16,18 млрд руб. Убыток увеличился почти в 3,8 раза, до 1,14 млрд руб. Совокупный долг составил 9,3 млрд руб., на 23,6% больше, чем в 2024-м. Летом ситуация достигла пика: 10 июля владимирское издание «Чеснок» сообщило, что завод остановил производство, отправив сотрудников в вынужденный простой. Одновременно возросло число исков к предприятию от контрагентов.

«Владимирский стандарт», как и вся отрасль, столкнулся с серьезным ростом издержек, констатируют в ГАП «Ресурс»: во втором квартале 2026 года стоимость основного сырья выросла на 35%, тары и упаковки — на 37%. Сказался и топливный кризис, приведший к удорожанию логистики. Источник “Ъ” на аграрном рынке не исключает, что речь может идти и об ошибках управления.

Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин говорит и о высокой конкуренции в мясопереработке, а также о сложных взаимоотношениях с сетями. Ритейл не позволяет производителям оперативно реагировать на изменения стоимости сырья, которая отличается высокой волатильностью, объясняет эксперт. Рентабельность производства колбасных изделий при этом остается низкой.

Кроме того, на рынке наблюдается снижение спроса. Согласно NTech, в первом квартале 2026 года натуральные продажи сырокопченых и сыровяленых колбас снизились на 11%, варено-копченых и полукопченых — на 1%. Это не позволяет повышать цены. Согласно Росстату, в июне стоимость сырокопченой колбасы составила 1,3 тыс. руб. за 1 кг, прибавив 1,2% год к году, полукопченая и варено-копченая колбаса подорожала на 3,4%, до 723,3 руб. за 1 кг, вареная колбаса — на 2,9%, до 576,5 руб. за 1 кг.

Директор агроконсалтинговой компании «Ринкон менеджмент» Константин Корнеев считает, что проблема роста себестоимости характерна для всей мясопереработки. Хуже чувствуют себя предприятия с ограниченным ассортиментом из классических позиций. Компаниям нужно проводить репозиционирование и менять типологию продукции, например, выпускать снеки, констатирует эксперт.

Владимир Комаров