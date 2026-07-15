Ница стала ближе к людям

К среде, 15 июля, в зоне подтопления в Свердловской области находится 20 муниципалитетов, 367 домов, 1,8 тыс. приусадебных участков, два участка дорог и девять мостов. В пункты временного размещения были вынуждены обратиться 67 человек, включая 21 ребенка, сообщили в региональном МЧС.

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По данным Росгидромета, наиболее напряженная ситуация складывается на реке Нице возле города Ирбита. Уровень воды там достиг отметки 805 см. Как отметил глава города Николай Юдин, это превышает максимальные значения почти всех происходивших здесь ранее наводнений.

Перекрыто транспортное сообщение между Артемовским и Ирбитом, а также со стороны Зайково в направлении Екатеринбурга. В связи с угрозой затопления трансформаторной подстанции отключили электроснабжение в зайковском филиале Ирбитской городской больницы. Пациентов, нуждающихся в стационарном лечении, перевезли в Ирбит, остальных отправили домой.

Ранее из-за паводка экстренные службы уже эвакуировали детей из загородного лагеря «Салют»: оттуда вывезли 319 детей и 72 сотрудника. Тяжелая ситуация сохраняется в сельскохозяйственном производственном кооперативе «Килачевское», откуда вывозят скот и людей (на фото).

Причиной наводнения стали сильные дожди, начавшиеся в Свердловской области в конце июня. Тогда на территории региона выпало от 2,5 до 4 месячных норм осадков. Ситуация с погодой в регионе не имеет аналогов за последние десятилетия, заявила главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, глава государства ежедневно получает сводки по линии МЧС и других ведомств обо всех происшествиях в регионах. «Пока региональные власти принимают все необходимые меры, региональные органы МЧС тоже принимают меры. Ситуация будет уточняться в зависимости от того, как будут развиваться погодные условия»,— сказал господин Песков.

Полина Ячменникова