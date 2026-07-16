Технический рост

В первом полугодии 2026 года в России было создано почти 37 тыс. новых компаний и ИП, всего их на рынке 273 тыс. Минцифры отмечает и устойчивый спрос на аккредитацию: за полгода ее получили более 500 организаций. Рост связывают с юридической перестройкой организаций и снижением порога входа в отрасль благодаря ИИ. Но в то же время многие компании за последний год провели сокращение штата, и эксперты считают, что за открытием новых фирм могут стоять команды, перешедшие на аутсорсинг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

В 2026 году в России было зарегистрировано на 64% больше новых компаний в ИT-сфере, оценили в компании Rusprofile. С января по июнь этого года появилось почти 37 тыс. новых компаний и ИП, а за аналогичный период годом ранее — 13,3 тыс. Всего в России на конец июня было зарегистрировано около 273 тыс. субъектов бизнеса в сфере ИT, из них 68% приходится на индивидуальных предпринимателей. Также более 5 тыс. организаций сейчас находятся в процессе ликвидации, реорганизации или банкротства.

Минцифры фиксирует устойчивый интерес компаний к получению и подтверждению государственной ИT-аккредитации.

«Этому способствует сохранение действующих мер господдержки и расширение круга компаний, которые могут претендовать на аккредитацию»,— добавили там. В этом году правительство расширило критерии получения ИT-аккредитации, включив новые категории разработчиков отечественных цифровых решений. Для аккредитованных организаций был продлен срок прохождения ежегодной процедуры подтверждения. За первое полугодие 2026 года аккредитацию получили более 500 новых компаний. В настоящее время в реестре более 21 тыс. организаций.

Одна из причин роста компаний — юридическая, отмечает гендиректор веб-интегратора ITECH (технологический партнер Rusprofile) Евгения Круглова. По ее словам, часть компаний продолжает наводить порядок в структуре, то есть закрывает старые юрлица, которые исторически были заточены под западных вендоров или устаревшие налоговые схемы. На их месте появляются новые, уже под актуальные условия работы и сокращающиеся с 2026 года льготы для ИT.

Еще одна возможная причина, по словам эксперта по ИБ «Контур.Эгиды» Юрия Драченина, связана со снижением порога входа в разработку. По его словам, современные инструменты, включая ИИ-ассистентов для программирования, позволяют небольшим командам быстрее создавать минимально жизнеспособные продукты и запускать новые проекты с меньшими затратами. Однако, по словам гендиректора AppSec Solutions Юрия Сергеева, код, сгенерированный ИИ без практик безопасной разработки, часто содержит уязвимости и архитектурные ошибки. «Скорость появления новых сервисов уже кратно превышает скорость их проверки на безопасность»,— добавил он.

Статистика регистраций сама по себе не свидетельствует о реальном расширении рынка, считает гендиректор российской ИT-компании «ГрафТех» Юрий Василенко.

«При постановке на учет компании указывают множество кодов ОКВЭД, и мы не можем с уверенностью утверждать, что 64-процентный прирост касается именно организаций, для которых ИT является основным видом деятельности. Нередко направление указывается как дополнительное»,— поясняет он. Господин Василенко обращает внимание и на противоположный тренд в операционных показателях: «Во многих ИT-компаниях происходит сокращение персонала вплоть до 30%. Это касается и разработчиков, и инженерных специалистов. Таким образом, рост числа юрлиц никак не коррелирует с занятостью в секторе, а скорее маскирует структурные изменения». По его мнению, ключевым фактором всплеска регистраций является пересмотр бизнес-моделей: крупные компании выделяют внутренние ИT-подразделения в отдельные юрлица для получения льгот, а часть программистов, покидающих штат, уходит в аутсорс, также оформляя собственные компании. «Это не создание новых рабочих мест, а перераспределение существующих кадров между разными формами занятости»,— резюмирует он. Впрочем, в Минцифры, ссылаясь на исследование ВШЭ, отмечают, что количество специалистов, работающих в отрасли, увеличилось за первый квартал года на 102 тыс. и приблизилось к 1,2 млн человек.

Филипп Крупанин