В России за неделю огурцы подешевели на 6%

Инфляция в России на неделе с 7 по 13 июля составила 0,17%. На прошлой неделе — с 30 июня по 6 июля — показатель составил 0,31%. Годовая инфляция зафиксирована на уровне 5,62%. Это следует из отчетов Росстата и Минэкономики.

Больше всего за неделю подешевели огурцы — на 6,3%. Помидоры подешевели на 3,7%. Цены на плодоовощную продукцию в целом снизились на 1%. Свекла подорожала на 1,5%, морковь — на 0,5%.

Курица выросла в цене на 2%, сахар — на 1,8%, гречка — на 0,7%. Незначительно подорожали полукопченые и варено-копченые колбасы, пшеничная мука, мороженая рыба, молоко (до 0,4%). Яйца подешевели на 1,3%. Из непродовольственных товаров и лекарств цены выросли на активированный уголь (+1%), валидол (+0,9%), пеленки для новорожденных (+0,6%), шампуни (+0,4%). Цены на дизельное топливо выросли на 3,2%. Автомобильный бензин подорожал на 2,3%.