«Роль посредника — это шанс»

Александр Вучич не стал подписывать антироссийскую декларацию саммита в Киеве. Президент Сербии принимает участие во встрече «Юго-Восточная Европа — Украина». При этом в Кремле ранее дали понять, что не рассматривают возможность участия Белграда в украинском урегулировании. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе отмечает, что в конечном счете сербский лидер оказался в очень сложном положении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

В Киеве открылся саммит «Юго-Восточная Европа—Украина». Общий смысл мероприятия — налаживание взаимных связей, в том числе и в военных вопросах. Среди участников — Александр Вучич. Президент Сербии прибыл в украинскую столицу из Франции, с торжеств по случаю национального праздника — Дня взятия Бастилии. Помимо прочего, он стал, пожалуй, единственным иностранным лидером, который рассказал журналистам, как сложно добираться до места встречи. Это заняло у него весь день и всю ночь.

Собственно, к делу. Россия, как известно, дважды жестко обвиняла Сербию в поставках снарядов Украине. Примечательно, что эта история длится с 2023 года: тогда в результате утечки материалов Пентагона и различных журналистских расследований в сеть утекли фото сербских снарядов на украинских фронтах.

Тогда Александр Вучич признал, что боеприпасы действительно могут попадать в зону боевых действий через третьи страны. Ведь они продаются и экспортируются. А куда такая продукция попадает в дальнейшем, отследить не всегда возможно. Как бы то ни было, серьезного обострения между братскими странами, несмотря на обвинения в попытках ударить в спину, удавалось избегать.

Между тем в Сербии скоро выборы, и Вучич планирует после них пересесть из президентского кресла в премьерское, сохранив таким образом власть. Пророссийский электорат ему по-прежнему необходим так же, как и прозападный.

Проблема в том, что обстановка в мире имеет тенденцию к обострению, поэтому усидеть на двух стульях становится с каждым днем все сложнее.

В частности, ЕС требует, чтобы Белград присоединился к антироссийским санкциям, что де-факто означает поддержку Украины. До сих пор Белград это делать отказывался. Но вот сербский лидер приехал в Киев. В Кремле опровергли информацию о том, что политик якобы привез Зеленскому некий мирный план, послание от Путина. Хотя почему бы и нет?

Роль посредника — это как раз шанс усидеть на этих самых двух стульях. При этом у Вучича есть очень большой риск предстоящие выборы проиграть, в том числе из-за неопределенной позиции: и вашим, и нашим. И тогда Российская Федерация имеет все шансы лишиться дружественного государства в качестве близкого партнера.

Владимир Зеленский, со своей стороны, намерен добиваться гарантий продолжения поставок тех самых сербских снарядов. Неважно, как, пусть и через третьи страны. В ответ Украина обещает не признавать Косово. В случае положительного ответа Киев может также замолвить слово перед руководством Евросоюза. Информация, конечно, неофициальная, но, похоже, близкая к истине. К слову, президент Албании Байрам Бегай также приехал на саммит, чтобы поддержать Украину. Видно, Вучичу опять придется лавировать.

Дмитрий Дризе