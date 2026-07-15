Франшиза «История игрушек» принесла глобальной экономике более $50 млрд

За 31 год своего существования франшиза «История игрушек» принесла глобальной экономике $51 млрд дополнительного дохода. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного консалтинговой фирмой Steward Redqueen по заказу компании Walt Disney. Значительная часть вклада приходится на сферу торговли и услуг. Кроме того, положительный эффект почувствовали на себе туризм, производственная сфера, индустрия развлечений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Walt Disney, www.kinopoisk.ru Фото: Walt Disney, www.kinopoisk.ru

Непосредственно самой компании Walt Disney франшиза принесла $16,2 млрд, указывается в исследовании. Это доходы от продажи билетов, сувенирной продукции, аренды фильмов для домашнего просмотра. Как отметил изданию Variety бренд-директор Disney Асад Аяз, «История игрушек» — «анимационная франшиза номер один для компании» и нет других таких, «которые бы вызывали интерес у зрителей на протяжении всех 30 лет с момента выхода первой серии».

Первый фильм франшизы «История игрушек» вышел в 1995 году. Сборы от него в мире составили $375 млрд. Рекордным по сборам к настоящему моменту является четвертый фильм, вышедший в 2019 году и собравший $1,071 млрд. Но у вышедшей в этом году пятой части есть все шансы побить этот рекорд, так как за месяц с момента выхода она уже собрала $884 млн в мировом прокате. В Disney не исключают, что, учитывая популярность этих фильмов, появится и шестой фильм.

Алена Миклашевская