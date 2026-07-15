АТОР: у жителей регионов с 20 июля будут требовать биометрию для визы в Италию

Визовый центр Италии в России Almaviva вводит обязательную биометрию для заявителей при каждом обращении из регионов с 20 июля. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на источники.

По данным собеседников ассоциации, такая мера необходима, чтобы граждане не подавали документы не по месту фактического проживания. Инициатива касается только самостоятельных заявителей, которые записываются и подают документы напрямую. Похожие меры уже вводили визовые центры Испании и Греции, отмечают в АТОР.

Официально Almaviva о введении биометрии не сообщала. Визовый центр принимает документы в восьми городах: Москва, Самара, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону и Новосибирск.