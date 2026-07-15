Минобороны РФ сообщило о поражении трех сухогрузов военного назначения в Одессе

Вооруженные силы (ВС) России поразили два сухогруза военного назначения в порту «Одесса» и еще один — в порту «Южный». Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Удар был нанесен при помощи беспилотных летательных аппаратов. Два судна находились на рейде порта «Одесса» в ожидании разгрузки, уточнили в ведомстве. Один сухогруз доставлял грузы военного назначения для ВСУ.

Утром Минобороны отчитывалось о поражении объектов портовой инфраструктуры, используемой для разгрузки горюче-смазочных материалов, и резервуаров с ГСМ в порту «Одесса». В порту «Черноморск» поражены контейнеровоз и сухогруз, в порту «Днепро-Бугский» — два сухогруза, осуществлявших доставку грузов для ВСУ.