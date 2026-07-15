Спасатель спасся из СИЗО

Руководителя ГКУ «Поисково-спасательная служба Самарской области» Олега Моцаря перевели из СИЗО под домашний арест. Меру пресечения изменил Самарский областной суд, куда поступили апелляционные жалобы адвокатов спасателя. Олега Моцаря, возглавляющего ПСС около 20 лет, подозревают в двух коррупционных преступлениях —превышении должностных полномочий и получении взятки. Ленинский районный суд 30 июня заключил начальника ПСС под стражу на два месяца. В основу дела о превышении должностных полномочий лег факт водолазного обследования дна в зоне пляжей, которое якобы проводилось силами ПСС для сторонней компании, получившей соответствующий контракт. Ущерб оценили в размере 53 тыс. руб. Второе уголовное дело — о получении незаконного вознаграждения в размере 1,7 млн руб. Олег Моцарь вину не признает.

Самарский областной суд вчера, 14 июля, смягчил меру пресечения руководителю ГКУ «Поисково-спасательная служба Самарской области» Олегу Моцарю, которого Ленинский районный суд Самары 30 июня отправил в СИЗО на два месяца. Теперь спасатель находится под домашним арестом.

Олега Моцаря, возглавляющего ПСС с момента основания, подозревают в двух коррупционных преступлениях. При этом на момент его ареста было известно только об одном уголовном деле — о превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). ПСС якобы обследовали дно в зоне пляжей вместо компании, получившей соответствующий контракт. Сумма ущерба составила 53 тыс. руб. — столько было потрачено на заправку катера. Спустя неделю выяснилось, что главу ПСС подозревают в получении взятки в размере 1,7 млн руб. от коммерческой организации.

Согласно данным на сайте общероссийской общественной организации «Российский союз спасателей», Олег Петрович Моцарь родился 13 марта 1966 года. В 2017 году постановлением губернатора Самарской области Олегу Моцарю присвоено звание «Заслуженный спасатель Самарской области». В 2022 году указом президента России ему присвоено почетное звание «Заслуженный спасатель Российской Федерации».

Поисково-спасательная служба создана в 1996 году приказом министра МЧС России для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Самарской области. С самого начала службу возглавляет Олег Моцарь. В 2002 году постановлением губернатора Самарской области зарегистрировано ГКУ «Поисково-спасательная служба». По данным «СПАРК-Интерфакс», собственниками организации являются министерство безопасности и министерство имущественных отношений региона. В 2005 году в состав ГКУ «ПСС» вошли 13 спасательных станций на воде, переданные из ГИМС Минприроды России вместе с 266 штатными единицами. В 2020 году штат ПСС расширился до 319 человек. Всего насчитывалось 12 поисково-спасательных отрядов, отряд техногенной специализации и отряд специального назначения.

В 2015 году глава ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко вступил в публичную полемику с начальником ПСС. Олег Бойко заявил на пресс-конференции, что Олега Моцаря нужно уволить из-за возросшего количества трагедий на воде. Начальник ПСС назвал обвинения «не подтвержденными никакими документами». В мае этого года бывшего руководителя областного ГУ МЧС Олега Бойко признали виновным во многомиллионном взяточничестве и приговорили к 11 годам колонии строгого режима. Олег Бойко сообщил суду, что не отрицает факт взяток и признает «объективную сторону обвинения».

На судебном заседании в Ленинском районном суде Олег Моцарь заявил, что не признает вину и готов сотрудничать со следствием.

Сабрина Самедова