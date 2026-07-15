Суд заочно рассмотрит дело бывших руководителей «Промсвязьбанка» Ананьевых

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу бывших руководителей ПАО «Промсвязьбанк» (банк «ПСБ»): экс-председателя правления Дмитрия Ананьева и бывшего председателя совета директоров Алексея Ананьева. Их дело заочно рассмотрит Лефортовский районный суд. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В зависимости от роли, обвиняемым вменяют растрату в особо крупном размере, отмывание денег, а также покушение на мошенничество и пособничество в злоупотреблении полномочиями. Вместе с ними фигурантами проходят 29 бывших сотрудников «Промсвязьбанка».

Как установило следствие, в 2014-2016 годах Дмитрий Ананьев и сотрудники ООО «ПСН Проперти Менеджмент» попытались похитить земельные участки в Санкт-Петербурге стоимостью 14,9 млн руб. Для этого они подготовили фиктивные документы о том, что на участках якобы находились объекты капитального строительства. Злоумышленники подали заявления о выкупе земли без проведения аукциона, однако им отказали из-за выявленных нарушений.

Также в 2017 году злоумышленники купили ценные бумаги компании «Промсвязь Капитал БВ», принадлежавшие Ананьевым. Кроме того, сотрудники банка выдавали невозвратные кредиты АО «ГАЛС», не ведущему хозяйственную деятельность, и еще четырем подконтрольным организациям. Всего таким образом из «Промсвязьбанка» похитили более 90 млрд руб.

Другое обвинение связано с выдачей кредитов компаниям президента АО «Коммерческий банк "Глобэкс"» Виталия Вавилина в 2015 году. Всего организациям выдали займы на €12 млн, которые не вернули. Позже Вавилина признали виновным в злоупотреблении полномочиями.

Общая сумма исковых требований «ПСБ» к фигурантам превысила 100 млрд руб. Суд по ходатайству следствия арестовал активы обвиняемых на 97 млрд руб. Дмитрий и Алексей Ананьевы живут за границей, их заочно арестовали и объявили в международный розыск.

Подробнее — в материале «Ъ» «Розыск процессу не помеха».

Никита Черненко