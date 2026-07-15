Iron Maiden продала 50% прав на свой музыкальный каталог

Британская хеви-метал-группа Iron Maiden заключила партнерство с инвестиционной и продюсерской компанией Pophouse Entertainment. В рамках сделки Pophouse приобрела 50% прав на активы Iron Maiden, включая каталог ее песен, название и визуальный образ, а также талисман группы по имени Эдди. Финансовые условия сделки не раскрываются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Участник группы Iron Maiden

Фото: Jack Taylor / Reuters Участник группы Iron Maiden

Фото: Jack Taylor / Reuters

Как отмечается в заявлении Pophouse, переговоры по сделке велись на протяжении года. По мнению инвестиционной компании, соглашение «позволит Iron Maiden реализовывать новые творческие проекты, которые укрепят связь с уже имеющимися поклонниками, а также откроют богатый музыкальный каталог для новой аудитории». В числе прочего Pophouse планирует создать отдельную цифровую вселенную для талисмана Эдди.

Созданная в 1975 году в Лондоне группа выпустила 41 официальный альбом, из них 17 студийных и 13 концертных. Последний студийный альбом вышел в 2021 году. Записаны в общей сложности 197 треков, из них 177 оригинальных композиций. В мире продано более 130 млн копий альбомов Iron Maiden. Группа продолжает активно гастролировать и выступать, регулярно становится лауреатом престижных премий, включая «Грэмми», Brit Awards и премию Ивора Новелло.

Pophouse, созданная в 2014 году экс-участником ABBA Бьорном Ульвеусом и известным шведским инвестором Конни Йонссоном, покупает музыкальные каталоги и развивает бренды известных музыкантов через современные технологии. Сейчас в портфеле компании активы таких групп и исполнителей, как Kiss, Тины Тёрнер, Синди Лопер и др.

Алена Миклашевская