Огнеупорный завод под Воронежем продает активы собственнику из Екатеринбурга

ПАО «Семилукский огнеупорный завод» (СОЗ), находящееся в городе Семилуки Воронежской области, заключило сделку по реализации недвижимого имущества стоимостью около 140 млн руб. Покупателем выступило ООО «Ника-петротэк», сообщается в раскрытии информации эмитента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Семилукского района Фото: Администрация Семилукского района

Согласно данным о сделке, продаже подлежат 49 объектов, включая земельные участки, производственные и административные здания, железнодорожные пути и инженерные сооружения. Наиболее дорогим активом стал земельный участок — его оценка по кадастру составляет 63,5 млн руб. Также в перечне значатся проходной тоннель от склада глины в цех (22,9 млн руб.), здание заводоуправления (6,5 млн руб.), центральная лаборатория (4,3 млн руб.) и энергоцех (2,6 млн руб.). Общая стоимость недвижимости — 114 млн руб.

Среди других интересных объектов — пожарное депо (1,8 млн руб.), склад горючих и масел (1,6 млн руб.), а также несколько внутренних железнодорожных путей стоимостью от 85 до 322 тыс. руб. каждый.

Также СОЗ передает собственнику пакет движимого имущества за 24 млн руб. В составе 271 наименование оборудования и объектов производственной инфраструктуры. Это автомобили, станки, компрессоры, трансформаторы, крановое оборудование, железнодорожные пути, инженерные сети, газо- и водопроводы, производственные площадки, а также здания подстанций и склады. Наиболее дорогостоящие активы — водоподготовительная установка (6,5 млн руб.), электрофильтр для пылеулавливающей установки (2,2 млн руб.).

Продавец — ПАО «Семилукский огнеупорный завод» — специализируется на производстве огнеупорных изделий. По данным Rusprofile, зарегистрирован в 1992 году. Гендиректор — Павел Смирницкий. В 2024 году выручка ПАО «СОЗ» составила 7,9 млн руб., убыток составил 134 млн руб. Покупатель, ООО «Ника-петротэк», зарегистрировано в Екатеринбурге и работает в сфере производства огнеупорных керамических изделий. Гендиректор — Алексей Степанов. 80,5% доли компании принадлежит Алексею Балашову, еще 13% — Валерию Абрамову и 6,5% — Владимиру Козлову. Выручка в 2025 году составила 20,3 млрд руб., чистая прибыль — 827 млн руб. (против убытка в 2024 году в 221 млн руб.)

В 2024 году «Ника-петротэк» собиралась инвестировать в модернизацию огнеупорного завода 950 млн руб. Этим занялись на фоне судебного разбирательства по иску об устранении экологических нарушений.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье» «Миллиард в пыль».

Анна Швечикова