Для муниципалитетов Саратовской области разрабатывают план поиска инвесторов

В Саратовской области внедряется новый инвестиционный стандарт на 2027-2028 годы. Об этом говорили в областной думе на заседании комитета по промышленности и инвестиционной политике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Анидалов

Фото: Саратовская областная Дума Александр Анидалов

Фото: Саратовская областная Дума

Председатель комитета Александр Анидалов (КПРФ) считает, что обсуждаемая тема очень важная, при этом «недооценивается рядом районов», хотя местным депутатам следует активнее участвовать в новшествах Саратовского региона.

Министр инвестполитики Александр Марченко сообщил, что в текущем году уже запущена работа по разработке новых планов на 2027-2028 годы. Муниципальный инвестстандарт 2.0 традиционно большое внимание уделяет работе с муниципалитетами. В профильном ведомстве совместно с каждым муниципалитетом разработаны и реализуются планы инвестиционного развития, представляющие собой официальный стратегический документ, в котором дается ответ на вопрос, каким образом инвестиционная команда планирует привлекать инвестиции на конкретную территорию. Сейчас действуют планы на период 2025-2026 годов. Необходимо разработать и утвердить планы на 2027-2028 годы. Около 30 районов уже подготовили свои предложения, которые находятся в разной степени готовности.

В хозяйственный оборот планируется вновь вовлекать недействующие промышленные объекты, предприятия, старые заводы. Для этого специалисты отраслевых ведомств и корпораций будут выезжать на место и оценивать, как можно реанимировать уже имеющиеся инвестплощадки.

Для районов разработаны параметры, по которым будут оценивать их работу в этом направлении: наличие инвестпредложений, мероприятия по улучшению целевых условий ведения бизнеса и другие.

Татьяна Смирнова