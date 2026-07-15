Медицинские вакансии в Оренбурге возглавили рейтинг зарплат

Аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы и подбору персонала изучили рынок вакансий в 15 крупнейших городах России. Оренбург вошел в число регионов, где медицинские специальности возглавили рейтинг по уровню зарплатных предложений. Вместе с ним в списке — Ижевск, Иркутск, Хабаровск, Ярославль, Томск, Набережные Челны, Астрахань и Пенза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Самой высокооплачиваемой позицией в Оренбурге оказался стоматолог-ортопед — работодатели готовы платить таким специалистам от 300 тыс. руб. в месяц. На втором месте — менеджер по активным продажам в банковской сфере с доходом от 100 тыс. руб. Третью строчку занял ведущий специалист по охране труда, которому предлагают 85–94 тыс. руб. в месяц.

Яна Вежлева