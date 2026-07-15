В Турции спасли заблудившихся в горах россиян

В Турции спасатели эвакуировали трех российских туристов, заблудившихся в горах в провинции Ризе. Об этом сообщили ТАСС в генеральном консульстве РФ в Трабзоне. По данным ведомства, состояние здоровья россиян удовлетворительное.

14 июля российские туристы, вышедшие на пешую прогулку в горы Ризе, позвонили экстренным службам и попросили о помощи. Они сказали спасателям, что заблудились из-за густого тумана. Сейчас спасатели из турецкого управления по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям (AFAD) и подразделений жандармерии (JAK) сопровождают россиян по безопасному маршруту. Жизни и здоровью туристов ничего не угрожает.

В Генконсульстве сообщили, что поддерживают связь с управлением жандармерии провинции Ризе. Дипломаты уточняют личности росграждан, а также актуальную информацию о поисково-спасательной операции.