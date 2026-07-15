В Самаре создадут питомник растений для озеленения городской набережной

В Самаре в районе стрелки рек Волги и Самары создадут питомник растений для озеленения набережной. Разместят питомник на территории порядка 3 га. В нем планируют выращивать более 1 тыс. деревьев, преимущественно хвойных пород. Об этом сообщает администрация Самары.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По словам руководителя департамента городского хозяйства и экологии Самары Евгения Владимирского, питомник необходим, «чтобы в условиях максимально рационального расходования средств обеспечить замену деревьев на набережной — тех, что уже, к сожалению, погибли, и тех, что по разным причинам могут перестать быть украшением этой зоны отдыха». Деревья на набережной массово высаживали в 60-70-е годы прошлого века.

На территории будущего питомника идет планировка и разбивка местности, подготовка грунта. В администрации сообщают со ссылкой на специалистов муниципального предприятия «Самарская набережная», что высадку саженцев деревьев для доращивания можно будет начать уже в сентябре.

В этом году в Самаре запланирована высадка до 20 тыс. многолетних декоративных кустарников и деревьев. Общая площадь однолетних цветников в Самаре в этом году превышает 30 тыс. кв. м, высажено более 1,5 млн однолетних цветов. Также установлено более 1,1 тыс. вазонов, кашпо, каскадных и вертикальных цветочных конструкций.

Руфия Кутляева