В первом полугодии росгвардейцы Удмуртии участвовали в 662 силовых задержаниях

В первом полугодии сотрудники Росгвардии Удмуртии в 662 выездах оказывали силовую поддержку сотрудникам полиции, следственного управления и ФСБ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства по итогам совещания руководителей территориального управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

При оказании силовой поддержки суммарно задержали 641 человека. 251 подозревались в уголовных преступлениях и 390 — административных правонарушениях. Изъяли четыре огнестрельных орудия, 143 единицы боеприпасов и более 11 кг наркотических средств. Также было выявлено 187 нарушений во время проверок условий сохранности оружия. У правонарушителей изъяли 173 единицы оружия и более 600 патронов.

За первое полугодие 2026 года наряды вневедомственной охраны совершили более 4 тыс. выездов. В отделы полиции доставИЛИ 343 подозреваемых в правонарушениях. В их числе — 197 задержанных на месте преступления или правонарушения. В целом за шесть месяцев в управление Росгвардии поступило 9368 заявлений.