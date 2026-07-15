Умер писатель-публицист и священник РПАЦ Михаил Ардов

Умер Михаил Ардов — писатель, публицист, мемуарист, протопресвитер Российской православной автономной церкви (РПАЦ). О его смерти сообщили филолог Николай Подсокорский и писательница Нуне Барсегян на своих страницах в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Священнику было 88 лет.

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Михаил Ардов родился в Москве в 1937 году в семье писателя Виктора Ардова и актрисы Нины Ольшевской. В 1960 году закончил факультет журналистики, после чего работал литератором. Михаил Ардов принял крещение в 1964 году. В 1980-м был рукоположен в сан священника. Отец Михаил служил в деревенских приходах Ярославской и Московской епархий.

В 1993 году священник перешел в Русскую православную церковь за границей (РПЦЗ). С 1995 года Михаил Ардов служил в РПАЦ, административно и канонически независимой от РПЦЗ. РПАЦ была создана в 1990-х бывшими клириками Московского патриархата, оппозиционно настроенными к РПЦ. Ее центр находится в Суздале. Сам Михаил Ардов часто критиковал РПЦ из-за того, что религиозная организация в прошлом была связана с советскими спецслужбами. Священник не принял «Акт о каноническом общении» РПЦ и РПЦЗ, выступал против строительства храма Христа Спасителя.

Среди книг Михаила Ардова — «Мелочи архи..., прото... и просто иерейской жизни», «Возвращение на Ордынку. Воспоминания, публицистика», «Легендарная Ордынка», «Матушка Надежда и прочие невыдуманные рассказы», «Все к лучшему...», «Узелки на память», «Прописные истины» и другие.