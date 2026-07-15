В Самарской области компанию обязали выполнить лесовосстановление после стройки линейного объекта

Арбитражный суд Самарской области удовлетворил требование лесного надзора и обязал компанию выполнить компенсационное лесовосстановление взамен вырубленных насаждений для строительства линейного объекта. Об этом сообщает минприроды Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как уточняют в министерстве, в 2021 году региональное минприроды выдало компании разрешение на использование участков в Кинельском лесничестве для строительства линейного объекта. На площади 0,8 га были проведены работы, сопровождавшиеся рубкой лесных насаждений. В ведомстве отмечают, что по закону лесопользователи в течение трех лет должны восстановить лес на площади, равной вырубленной. Затем в течение трех последующих лет проводить агротехнические уходы за посадками, но компания отказалась.

Согласно решению суда, компания обязана высадить лес на альтернативной территории для восполнения утраченных ресурсов. Объем вырубки должен быть компенсирован равным объемом лесовосстановления.

Руфия Кутляева