Сеть «Нефтехимпром» возобновит работу части АЗС в Прикамье

В ближайшие два дня компания «Нефтехимпром» планирует открыть работу ряда АЗС в Нытве, Добрянке, Горнозаводске и частично в Перми. Это стало известно в ходе регионального оперштаба, посвященного топливному обеспечению, сообщает пресс-служба краевого правительства. Оперштаб подтвердил стабилизацию топливного рынка в регионе.

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По данным властей, объемы горючего на АЗС Прикамья удалось повысить за минувшую неделю благодаря дополнительным поставкам топлива и перестройке логистики. «Чтобы обеспечить стабильные поставки топлива, компании продолжают корректировать маршруты и графики доставки», — подчеркнули в пресс-службе.

Напомним, ранее в Пермском крае произошел серьезный рост цен на топливо на независимых сетях АЗС. В частности, стоимость Аи-92 на заправках «Нефтехимпром» на 15 июля достигает 86,9 руб., Аи-95 — 92,2 руб., дизельного топлива — 99,9 руб. Сеть насчитывает в Прикамье 39 АЗС, из них 20 станций расположены в Перми. Часть АЗС приостанавливала работу.