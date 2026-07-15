В Уфе утвердили проект планировки транспортной развязки у Монумента Дружбы

В Уфе утвердили проекты планировки и межевания территории для реконструкции транспортной развязки возле Монумента Дружбы. Там сходятся транспортные потоки с улиц Пугачева, Менделеева, Сочинской, Заки Валиди, Набережной и Октябрьской Революции, сообщает Главархитектура Уфы.

В проект включено восемь участков дорожной сети различных категорий. Их общая проектная мощность составляет более 233 тыс. автомобилей в сутки.

В документации определены красные линии, границы зон размещения объектов, предусмотрены переустройство инженерных коммуникаций, мероприятия по охране окружающей среды и обеспечению нормативных требований безопасности, в том числе проезд спецтехники и учет снеговых нагрузок.

Майя Иванова