В Прикамье вырос спрос на китайские авто с пробегом

Спрос на китайские автомобили с пробегом в Пермском крае увеличился на 26,1% относительно аналогичного периода прошлого года. По данным «Авито Авто», средняя стоимость машины китайского бренда в регионе составляет 1,76 млн руб. Заметный прирост в спросе демонстрируют марки Haima (+58,5%) и EXEED (+51,5%), Great Wall (+50,3%), HAVAL (+46,1%) и JAC (+44,8%).

При этом наиболее популярными моделями среди жителей Прикамья стали HAVAL Jolion (средняя цена — 1,9 млн руб.), LIFAN X60 (484 тыс. руб.) и Chery Tiggo (T11) (347 тыс. руб.). Востребованными моделями также являются Geely Monjaro, OMODA C5, Chery Tiggo 7 Pro Max и HAVAL F7.

Ряд моделей китайских авто показали снижение стоимости. Например, Geely Emgrand EC7 (-19%, до 273 тыс. руб.), а также Chery IndiS (S18D), Chery Tiggo (T11), LIFAN X60 и Geely Emgrand X7.