Нидерландская ASML второй раз за год повысила прогнозы по выручке

Ведущий мировой производитель литографического оборудования нидерландская компания ASML второй раз за год повысила прогнозы по прибыли за 2026 год. Как отмечает DutchNews, за ростом показателей стоит бум технологий ИИ, который обеспечивает стабильно сильный спрос на чипы и оборудование для их производства.

Теперь ASML ожидает, что выручка по итогам 2026 года достигнет €43–45 млрд, в то время как в предыдущем прогнозе указывалась сумма €36–40 млрд. Компания также скорректировала в сторону повышения прогноз годовой валовой рентабельности — до 54–56%. В третьем квартале производитель ожидает продажи на уровне €11–12 млрд, что также выше предыдущего прогноза. Кроме того, компания объявила о намерении нарастить к 2027 году производственные мощности ключевых систем литографии на 30%.

Акции ASML отреагировали на прогнозы ростом на открытии торгов в Амстердаме на 7%. С начала года акции ASML выросли в цене более чем на 60%.

Алена Миклашевская