Индустриальный парк в Воронежской области закрывают из-за отсутствия резидентов

Правительство Воронежской области подготовило документ о лишении промпарка «Подгоренский» площадью свыше 44,7 га статуса индустриального (промышленного) парка. По информации «Ъ-Черноземье», причиной такого решения стало полное отсутствие инвестпроектов на этой площадке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

О создании «Подгоренского» промпарка заговорили весной 2021 года. Площадку для него выбрали неподалеку от крупного цементного завода «Евроцемент груп». Рассматривалась возможность расширения индустриального парка до 100 га. К августу 2022-го в областном правительстве рассчитывали, что в «Подгоренском» смогут разместиться более 20 резидентов, в том числе два-три крупных инвестора. В качестве потенциальных резидентов власти, в частности, рассматривали предприятия из строительной отрасли.

Однако, начиная с момента создания преференциальной территории и до середины июля 2026-го, в границах промпарка «Подгоренский» не был реализован и не реализуется сейчас ни один инвестиционный проект, что стало прямым основанием для лишения территории статуса индустриального парка (ИП). Это, в свою очередь, влечет необходимость досрочного расторжения договора о развитии ИП с управляющей компанией и исключения ИП из соответствующего реестра. Таким образом, министерству экономического развития Воронежской области будет поручено расторгнуть договор (от 1 ноября 2022 года) с ООО «Подгоренский коммунальный центр».

По данным Rusprofile, ООО «Подгоренский коммунальный центр» (ПКЦ) зарегистрировали в Подгоренском районе в 2009 году. Основной вид деятельности компании — захоронение твердых коммунальных отходов. Управляет организацией с марта 2026 года директор Василий Сахнов. Единственным учредителем ПКЦ выступает муниципальное образование — Подгоренское городское поселение. Финансовые показатели организации демонстрируют ухудшение: в 2025 году выручка составила 5,7 млн руб., снизившись на 10% по сравнению с 2024-м, при этом компания получила убыток в размере 1,2 млн руб. против прибыли 1 млн руб. годом ранее.

В апреле этого года сообщалось, что соглашение о создании инфраструктуры для индустриального парка с рабочим названием «Масловский-2» в Левобережном районе Воронежа заключили с ООО «Навастрой» Наири и Верануш Нахатакян. Как сообщал «Ъ-Черноземье», стоимость контракта составила 1,5 млрд руб. Проектная документация по объекту должна быть готова в декабре 2026-го.

Денис Данилов