Компания бывшей совладелицы «Арианта» признана банкротом

Арбитражный суд Челябинской области признал ООО «Консультанты Урала» несостоятельным. В отношении должника ввели процедуру конкурсного производства до 11 января 2027 года, сообщает пресс-служба суда. Конкурсным управляющим компании назначен Андрей Столяров.

С 15 апреля в организации действовала процедура наблюдения. В тот день Арбитражный суд Челябинской области признал обоснованными требования национализированной агрофирмы «Южная», подавшей заявление о несостоятельности. Она заявила о долге в размере 430 млн руб.

ООО «Консультанты Урала» принадлежит Елене Кретовой, бывшей совладелице холдинга «Ариант», дочери его основателя Александра Аристова. Помимо агрофирмы «Южная», требования предъявили и другие национализированные компании холдинга — «Центр пищевой индустрии – Ариант» в размере 96 млн руб. и агрофирма «Ариант» на сумму 297,6 млн руб. Кроме того, Людмила Аристова и Елена Кретова заявили о долгах на 1 млн руб. каждая. «Уралэнергосбыт» попросил включить в реестр требований 8,5 млн руб.

Четыре компании агрохолдинга «Ариант» перешли в собственность государства в апреле 2024 года. Тогда Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил требования Генеральной прокуратуры РФ о взыскании 105 млрд руб. неосновательного обогащения с бывших собственников промышленной группы ЧЭМК Юрия Антипова и Александра Аристова, а также с членов их семей. В счет указанной суммы были изъяты 100% акций и имущество ООО «Кубань-Вино», агрофирмы «Южная», агрофирмы «Ариант» и «Цент­ра пищевой индустрии — Ариант».

Ольга Воробьева