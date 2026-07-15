Эдуард Занковец вновь возглавил хоккейный клуб ЦСК ВВС

Хоккейный клуб ЦСК ВВС объявил о назначении Эдуарда Занковца на пост главного тренера команды. В прошлом сезоне он уже руководил самарской командой. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Эдуард Занковец обладает внушительным опытом как в качестве игрока, так и в тренерской работе. За время своей спортивной карьеры он выступал за минское «Динамо», «Авангард», «Сибирь», «Торпедо», ряд европейских клубов, защищал цвета сборной Беларуси, участвовал в Олимпийских играх и чемпионатах мира.

Тренерский путь Занковца охватывает работу в клубах КХЛ и ВХЛ, а также в национальных сборных Беларуси и Казахстана. В числе его достижений — титул чемпиона Беларуси, серебро КХЛ и чемпионата России, победа в регулярном чемпионате ВХЛ. В 2023–2025 годах специалист входил в тренерский штаб нижегородского «Торпедо».

Георгий Портнов