Тайвань купит морские дроны для защиты от Китая

Власти Тайваня заключили контракты на разработку и поставку морских беспилотников для своей береговой охраны. Об этом сообщает агентство Nikkei со ссылкой на неназванные высокопоставленные источники в правительстве острова. Отмечается, что будет закуплено 25 беспилотных надводных аппаратов и 2 беспилотных подводных аппарата. Контракт заключен с американской оборонной компанией Maritime Tactical Systems (MARTAC). Планируется, что испытания первых морских дронов в составе службы береговой охраны Тайваня пройдут в первой половине 2027 года.

Агентство сообщает, что такое решение властей Тайваня обусловлено желанием укрепить оборону острова на фоне обострившихся отношений с КНР. Источник Nikkei в правительстве Тайваня подчеркнул, что «для береговой охраны нашей страны крайне важно иметь в своем распоряжении беспилотные надводные аппараты и подводные беспилотные аппараты, чтобы противостоять растущим вызовам в окружающих нас водах».

Евгений Хвостик