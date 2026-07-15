Актриса Рашида Бракни отказалась от ордена Почетного Легиона
Французская актриса и певица Рашида Бракни отказалась от звания кавалера ордена Почетного Легиона, которое было присуждено ей вчера в связи с празднованием Дня взятия Бастилии, пишет Le Figaro. Об этом госпожа Бракни, известная своей пропалестинской позицией и критикой внутренней политики, сообщила у себя в соцсетях.
Рашида Бракни
Фото: Regis Duvignau / Reuters
«Честь — это моральный долг, который я смиренно стремлюсь выполнять каждый день в своей работе, в своем творчестве и в тех решениях, которые меня направляют. Без этого я бы потеряла себя»,— написала 49-летняя актриса, родившаяся в Париже в семье алжирского происхождения.
Отказ от ордена Почетного Легиона, который вручается за выдающиеся военные или гражданские заслуги перед Французской Республикой,— явление нередкое. Ранее от награды отказывались писатель Жан-Поль Сартр, поэт и композитор Жорж Брассенс и художник комиксов Жак Тарди.
В числе 619 человек, получивших награду в этом году, оказались писатель Филипп Бессон, режиссер Ребекка Злотовски, а также актриса Натали Портман.
Отказ от государственных наград или участие в протестных движениях, в том числе, является отражением позиции актеров и общественных деятелей по политическим и социальным вопросам. Например, французская актриса Фанни Ардан, в отличие от Бракни, не любит Голливуд, куда ее часто приглашают, и предпочитает сниматься в европейском кино. В других случаях деятели культуры выступают против конкретных государственных решений: некоторые участники Берлинале требовали осудить действия Израиля в Газе, а актрисы Тильда Суинтон и Ангелики Папулия осудили действия Израиля, Тильда Суинтон подписала письмо с призывом бойкотировать израильскую киноиндустрию. Ранее схожим образом поступила индийская писательница Арундати Рой, возмутившись тем, что члены жюри Берлинале не захотели называть происходящее в Газе «геноцидом».
Пропалестинская позиция, упомянутая в новости как одна из причин отказа француженки, часто приводит к критике Израиля. Так, члены Палаты представителей США Рашида Тлаиб и Лорен Боберт (последняя является крайне правой конгрессвумен) также известны своей критикой Израиля: Рашида Тлаиб критиковала Израиль за военную операцию в секторе Газа. В 2019 году ей и Ильхан Омар было отказано во въезде в Израиль.