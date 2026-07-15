Актриса Рашида Бракни отказалась от ордена Почетного Легиона

Французская актриса и певица Рашида Бракни отказалась от звания кавалера ордена Почетного Легиона, которое было присуждено ей вчера в связи с празднованием Дня взятия Бастилии, пишет Le Figaro. Об этом госпожа Бракни, известная своей пропалестинской позицией и критикой внутренней политики, сообщила у себя в соцсетях.

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Фото: Regis Duvignau / Reuters Рашида Бракни

Фото: Regis Duvignau / Reuters

«Честь — это моральный долг, который я смиренно стремлюсь выполнять каждый день в своей работе, в своем творчестве и в тех решениях, которые меня направляют. Без этого я бы потеряла себя»,— написала 49-летняя актриса, родившаяся в Париже в семье алжирского происхождения.

Отказ от ордена Почетного Легиона, который вручается за выдающиеся военные или гражданские заслуги перед Французской Республикой,— явление нередкое. Ранее от награды отказывались писатель Жан-Поль Сартр, поэт и композитор Жорж Брассенс и художник комиксов Жак Тарди.

В числе 619 человек, получивших награду в этом году, оказались писатель Филипп Бессон, режиссер Ребекка Злотовски, а также актриса Натали Портман.

Екатерина Наумова