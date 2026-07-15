На бывшую главу Пушкинского музея заявили в прокуратуру из-за слов о кокошнике
Активист Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить слова бывшего директора Пушкинского музея Елизаветы Лихачевой о кокошнике. Госпожа Лихачева утверждала, что этот головной убор придумали художники эпохи модерна по примеру итальянских картин XV века.
Елизавета Лихачева
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Виталий Бородин полагает, что подобные публичные заявления — «это не научная дискуссия», а «удар по культурному коду и исторической памяти». «Мы усмотрели в этом признаки возможного внешнего влияния»,— поделился выводами активист. Он отметил, что попросил Генпрокуратуру проверить госпожу Лихачеву «на предмет дискредитации культурного наследия» и выяснить источники ее финансирования.
Елизавета Лихачева в июле в интервью заявила, что Россия — «часть большой цивилизации». В качестве примера она привела кокошник, хохлому и гжель. «Кокошник, серьезно? Вы хоть раз видели, как русские женщины одевались? Кокошники придумали художники эпохи модерна, стащив головные уборы с итальянских картин XV века», — заявила госпожа Лихачева. «Как только мы начинаем говорить о том, что есть русское и западное — все, это смерть сразу»,— добавила она.
После публикации интервью ТАСС опубликовал комментарий основательницы музея «Русский кокошник» Владлены Гринблат. Она заявила агентству, что «все замужние женщины на Руси с конца XVI века носили кокошники примерно в том виде, в котором мы видим дошедшие до нашего времени старинные артефакты конца XVII - начала XX века».
Заявление Виталия Бородина о проверке Елизаветы Лихачевой на предмет дискредитации культурного наследия не является единичным случаем в его деятельности. Он известен многочисленными обращениями в Генпрокуратуру и инициированием проверок в отношении деятелей культуры, включая запросы о признании иноагентом Лии Ахеджаковой и обвинения Данилы Козловского в дискредитации ВС РФ. Это вписывается в общую тенденцию, когда общественные деятели активно используют правовые механизмы для проверки культурных организаций и персон.
Сама Елизавета Лихачева возглавляла (Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина) ГМИИ им. Пушкина с марта 2023 года. Её назначение сопровождалось обсуждениями, так как у нее отсутствовало искусствоведческое образование, а сотрудники Музея архитектуры, который она ранее возглавляла, даже обращались к министру культуры с просьбой не утверждать её кандидатуру из-за отсутствия ученой степени и опыта руководства. В течение её директорства в ГМИИ она активно высказывалась по широкому кругу вопросов, включая судьбу «Троицы» Рублева, Музей ГУЛАГа и Сталина, что регулярно вызывало общественные дискуссии. Пример с кокошником — не первый, когда её высказывания становились предметом проверки правоохранительными органами; ранее МВД по Москве проводило психолого-лингвистическую экспертизу её слов о Сталине.