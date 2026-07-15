Страхование под огнем

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Галушин, глава Национальной страховой информационной системы

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Николай Галушин, глава Национальной страховой информационной системы

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Страхование от военных рисков существует в виде отдельных участников, отдельной емкости, которая функционирует обособленно от страхования имущественных рисков, страхования морских или воздушных судов. И покупается такое страхование отдельно. При этом часть рисков, например каско морских судов (hull and machinery), будет перестраховано на одном рынке, среди одних участников рынка перестрахования, а другая часть (war risks) будет размещена на других рынках или среди других участников перестраховочного договора. Причем участники обоих договоров могут и не пересекаться между собой. Как правило, речь идет о специфических синдикатах Lloyd’s, специальных подразделениях перестраховочных компаний.

До событий 11 сентября 2001 года в США с перестрахованием военных и террористических рисков для российских страховщиков было все проще — военные и террористические риски можно было размещать в рамках договоров имущественного страхования в обычные перестраховочные договоры с иностранными партнерами — компаниями континентальной Европы или Великобритании. После терактов такая возможность была утрачена, потребовалось отдельное страхование и перестрахование. Так в конце 2001 года в России появился Российский антитеррористический страховой пул (РАТСП), существующий до сих пор.

Особенностей страхования военных рисков множество — где-то это отдельный сегмент перестраховочного рынка с готовностью предоставить страховое покрытие или отозвать его, это может быть террористический пул, это может быть система государственных гарантий.

Выбор во многом обусловлен особенностями национального страхового рынка и его регулирования, масштабом проблемы и социальными последствиями таких событий.

Отдельно можно выделить kidnap & ransom insurance (страхование «расходов» по выкупу заложников), отдельно SRCC insurance (strikes, riots, civil commotions). В мире бывают комбинации, состоящие из нескольких уровней страховой защиты,— например, до определенного уровня страховое возмещение находится на плечах страховых компаний, а за ущерб сверх этой суммы ответственность несет государство.

Важно отметить, что страхование от военных рисков очень конъюнктурно, то есть зависит от конкретной ситуации, географического размещения или расположения риска. Например, где находится объект страхования, где осуществляются полеты воздушного судна, в какие воды заходит морское судно. Страхование может быть предоставлено, действие покрытия может быть остановлено, тарифы могут быть увеличены, может быть дан отказ от предоставления страховой или перестраховочной защиты — вне зависимости от величины клиента, качества его страхового портфеля, страховой истории.

Учитывая тот факт, что потребность в страховании от военных рисков может возникать из-за начала военного конфликта или изменения ситуации в конкретной зоне мореплавания, ожидаема и реакция со стороны держателей специфической емкости, которые начинают ужесточать условия перестрахования (снижать лимиты, повышать тарифы, отзывать ранее предоставленное покрытие и т. д.). В этих ситуациях решением вопроса о поддержке бизнеса может быть либо национальная перестраховочная емкость, либо гарантия со стороны государства.

Надо понимать, что оперативной реакции быть не может. Если пула или емкости на национальном рынке нет, то создать его мгновенно не получится, как не получится и мгновенно предоставить гарантию со стороны федерального бюджета.

Николай Галушин, глава Национальной страховой информационной системы