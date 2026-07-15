Судьи Верховного суда США впервые с 2019 года дали показания в Конгрессе, отмечает NPR.

Выступившие в суде Елена Каган, назначенная еще Бараком Обамой, и Эми Кони Барретт, назначенец Дональда Трампа, обосновывали необходимость увеличения финансирования Верховного суда в 2027 году на $20,5 млн. Эти средства должны пойти на усиление физической и цифровой безопасности судей и членов их семей. В частности, средства должны обеспечить круглосуточную охрану судей, поставить под охрану их частные дома и так далее. С дополнительным финансированием, если оно будет предоставлено, общий бюджет Верховного суда США на 2027 год составит $228 млн.

Судьи Каган и Барретт заявили в суде, что в прошлом году количество угроз в адрес судей и членов их семей выросло на 25%, в этом году рост, как ожидается, составит около 38%. «К некоторым из нас эти угрозы подбираются очень близко. И все мы живем с осознанием, что они могут материализоваться»,— подчеркнула судья Каган.

Алена Миклашевская