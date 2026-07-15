Двое жителей Кубани осуждены за попытку диверсии и поджог локомотива

Краснодарский краевой суд признал местных жителей виновными в поджоге электровоза, принадлежащего РЖД, а также в попытке поджечь технику на территории воинской части, сообщают объединенная пресс-служба судов Кубани и прокуратура региона. Подсудимый Владимир Суржанский приговорен к лишению свободы на срок 13 лет и 6 месяцев с отбыванием в тюрьме, а затем в колонии строгого режима. Подсудимый Дмитрий Рыбка, который в момент совершения преступления был несовершеннолетним, осужден на шесть лет лишения свободы в колонии общего режима.

Суд установил, что Владимир Суржанский в мае 2025 года в Telegram связался с неустановленным гражданином, который предложил совершить поджог военной техники на территории воинской части. За каждую сожженную единицу техники неизвестный пообещал вознаграждение в сумме $700. Владимир Суржанский предложил своему знакомому Дмитрию Рыбке действовать вместе с ним. Злоумышленники отправились к воинской части, но осуществить свой замысел не смогли, так как Дмитрий Рыбка, перелезая через забор, упал и сломал ногу.

После этого Владимир Суржанский решил действовать самостоятельно, в районе железнодорожной станции Кавказская он обнаружил электровоз, который не охранялся. Злоумышленник облил бензином кабину локомотива и поджег.

На судебном заседании подсудимые Владимир Суржанский и Дмитрий Рыбка признали вину в полном объеме и раскаялись.

Анна Перова, Краснодар