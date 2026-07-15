«МегаФон» упрощает бизнесу доступ к частным сетям. Оператор первым на рынке запускает облегченную версию Private LTE. Новое решение делает технологию доступнее для небольших и средних предприятий: в одном компактном устройстве объединены базовая станция и ядро сети. Такой подход позволяет развернуть защищенную мобильную инфраструктуру на объекте в сжатые сроки и с меньшими затратами. При необходимости сеть легко масштабируется до полноценной Private LTE без замены технологической платформы.

ФАС возбудила антимонопольное дело против группы «Русал». Ранее служба выдала компании предупреждение, потребовав скорректировать формулу ценообразования для внутреннего рынка. Но «Русал», считают в ФАС, так и не выполнила требования. В случае подтверждения нарушения на нее может быть наложен оборотный штраф.

МТС-банк представил новый пакет привилегий «Дом» для клиентов уровней «Плюс», «Топ» и Private. Они смогут компенсировать расходы на жилищно-коммунальные услуги, клининг и услуги охраны, а также получать 30% кешбэка за страхование дома или квартиры, оформленное через МТС-банк. Пакет привилегий «Дом» позволяет компенсировать наиболее распространенные траты домохозяйств. При этом получить кешбэк смогут и клиенты в тех странах, где принимают к оплате карты платежной системы «Мир».