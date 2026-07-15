Пермский «Амкар» покинули еще три игрока

Состав футбольного клуба «Амкар Пермь» покинули вратарь Тимур Зайнуллин, полузащитник Арсений Чернышев и нападающий Дмитрий Шерстобитов. Об этом сообщает пресс-служба ФК. Все трое игроков являются воспитанниками «Академии-Амкар».

Тимур Зайнуллин продолжит карьеру в пензенском «Зените», который сейчас выступает во Второй лиге Б. С февраля 2025 года он играл за этот клуб на правах аренды. За «Амкар» он сыграл один матч. Арсений Чернышев покидает «Амкар» в связи с истечением срока контракта. За основную команду провел четыре матча. Дмитрий Шерстобитов провел в составе пермского клуба 13 матчей. Следующим его клубом станет ФК «Калуга».

Ранее пермский «Амкар» покинули защитники Михаил Сухорученко и Исламжан Насыров. В июне на пост главного тренера был назначен Игорь Беляев вместо Ярослава Мочалова. Господин Мочалов остался в клубе в качестве старшего тренера.