В экзаменационный сезон 2026 года около 5 тысяч студентов получили дипломы

Около пяти тыс. удмуртских студентов-бакалавров, магистров и учащихся по программам специалитета получили дипломы о высшем образовании. Об этом сообщила во «ВКонтакте» первый зампредседателя правительства Удмуртии Татьяна Чуракова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В Глазовском университете им. В.Г. Короленко (ГИПУ) дипломы получили 403 студента. Из УдГУ выпустились 2375, в ИжГТУ — 850, в УдГАУ – 599.

587 выпускников Ижевской государственной медицинской академии получили дипломы.

Количество выпускников, окончивших вузы с красными дипломами превышает одну тысячу студентов: УдГУ — 593, ИжГТУ — 213, УдГАУ — 149, ГИПУ — 70, ИГМУ — 50. Кроме того, дипломы получили также иностранные студенты — из Египта, Китая, Либерии, Узбекистана, Таджикистана и др.