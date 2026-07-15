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В экзаменационный сезон 2026 года около 5 тысяч студентов получили дипломы

Около пяти тыс. удмуртских студентов-бакалавров, магистров и учащихся по программам специалитета получили дипломы о высшем образовании. Об этом сообщила во «ВКонтакте» первый зампредседателя правительства Удмуртии Татьяна Чуракова.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В Глазовском университете им. В.Г. Короленко (ГИПУ) дипломы получили 403 студента. Из УдГУ выпустились 2375, в ИжГТУ — 850, в УдГАУ – 599.

587 выпускников Ижевской государственной медицинской академии получили дипломы.

Количество выпускников, окончивших вузы с красными дипломами превышает одну тысячу студентов: УдГУ — 593, ИжГТУ — 213, УдГАУ — 149, ГИПУ — 70, ИГМУ — 50. Кроме того, дипломы получили также иностранные студенты — из Египта, Китая, Либерии, Узбекистана, Таджикистана и др.