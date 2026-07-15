«Акрон» начнет борьбу за Кубок России матчем с «Ростовом»

Российский футбольный союз (РФС) утвердил календарь первых туров Пути РПЛ FONBET Кубка России сезона-2026/2027. Тольяттинский «Акрон» 4 августа на стадионе «Солидарность Самара Арена» примет «Ростов». Игра начнется в 17:15 (MSK+1).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В рамках 2-го тура «Акрон» 18 августа сыграет на выезде с ЦСКА. В 3-м туре тольяттинская команда примет «Локомотив».

Финал нового сезона Кубка России запланирован на 6 июня 2027 года. Действующим победителем турнира является московский «Спартак».

Андрей Сазонов