Иран хотят ударить током

США на следующей неделе могут обрушить удары по энергетическим объектам Ирана, включая электростанции, если тот не вернется за стол переговоров. Об этом вечером 14 июля заявил президент Дональд Трамп. В тот же день он провел в ситуационной комнате Белого дома заседание, посвященное расширению атак на Исламскую Республику. Наращивает Вашингтон и кампанию экономического давления на Тегеран. Минфин США отчитался о заморозке свыше $130 млн криптовалютных активов, которые были связаны с Центральным банком Ирана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Alex Brandon / AP Президент США Дональд Трамп

Фото: Alex Brandon / AP

Дональд Трамп заявил, что готовит удары по энергетическим объектам Ирана. «На следующей неделе им (иранским властям.— “Ъ”) станет совсем плохо, потому что будут разрушены электростанции,— заявил глава Белого дома в эфире телеканала Fox News.— Мы выведем из строя все их электростанции. Мы выведем из строя все их мосты, если они не сядут за стол переговоров». По мнению Трампа, вооруженные силы (ВС) США и так наносят по Ирану «очень сильные удары» и уничтожают все, что находится на побережье Ормузского пролива. Важный судоходный путь, подчеркнул президент США, должен оставаться открытым.

«Единственный способ вести переговоры с этими людьми — это сила, а единственная сила — это военная сила,— отметил Дональд Трамп.— Буквально два дня назад у нас была сделка (имеется в виду Исламабадский меморандум о взаимопонимании от 17 июня.— “Ъ”), а потом они разрушили ее в последний момент. Они это сделали».

Президент США созвал 14 июля совещание в ситуационной комнате Белого дома, чтобы обсудить новую волну ударов по Ирану. К нему присоединились члены его команды по национальной безопасности: вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, глава Пентагона Пит Хегсет, председатель Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, а также спецпосланник Трампа Стив Уиткофф. Как заявили источники портала Axios, заседание было посвящено расширению списка целей на территории Ирана за счет стратегических объектов.

В ночь на 15 июля США официально приступили к морской блокаде иранских портов, сообщило Центральное командование ВС США. «Американские войска сохраняют бдительность и высокую боеготовность»,— отмечается в заявлении военных. В ту же ночь американская сторона провела семичасовую атаку на Иран. «Американские истребители, беспилотники и корабли ВМС выпустили высокоточные боеприпасы по иранским точкам запуска ракет и беспилотников, военно-морским силам и системам береговой обороны, чтобы еще сильнее ослабить способность Ирана угрожать коммерческому судоходству и гражданским экипажам»,— заявило Центральное командование. Утром 15 июля оно сообщило о новой волне атак на Иран.

Вашингтон расширил и экономические санкции.

Министр финансов США Скотт Бессент сообщил в соцсети X, что его ведомство заморозило более $130 млн в криптокошельках, которые, как предполагают американские власти, были связаны с Центральным банком Ирана. «Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США ввело санкции против нескольких виртуальных кошельков, связанных с Центральным банком Ирана, в результате чего было заморожено более $130 млн,— проинформировал Бессент.— Мы продолжим активно отслеживать эти деньги и не давать иранскому режиму доступа к доходам от его незаконных схем получения прибыли».

Иранская сторона в ночь на 15 июля ответила США ударами по американским военным объектам в Кувейте, Иордании и Бахрейне. В Тегеране проинформировали, что нанесли удар по базам материально-технического обеспечения, а также по топливным и военным объектам.

Договоренности, достигнутые с США 17 июня, Тегеран после возобновления морской блокады и наращивания экономических санкций считает недействительными.

«После того как США начали морскую блокаду и военные удары, на которые Иран дал решительный ответ, больше не существует никакого Исламабадского меморандума о взаимопонимании,— подчеркнул заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади.— США нарушили все свои обязательства».

В качестве доказательства постпредство Ирана при ООН направило руководству всемирной организации письмо, в котором задокументировано 42 «явных и фундаментальных» нарушения Соединенными Штатами меморандума о взаимопонимании.

Корпус стражей исламской революции (КСИР), в свою очередь, выступил с заявлением: «Пусть противник знает, что после того, как его пираты перекрыли путь экспорту нефти и газа в мир через Индийский океан, поставив под угрозу интересы экономических конкурентов США, ему следует ожидать закрытия и остальных маршрутов экспорта нефти и газа, которые обеспечивают интересы США и их союзников». Что это за маршруты, в КСИР не уточнили.

Нил Кербелов