Новый резидент ОЭЗ «Оренбуржье» построит мясоперерабатывающий завод

Особая экономическая зона «Оренбуржье» привлекла 27-го резидента. Компания «АРИЕС» намерена построить на территории ОЭЗ высокотехнологичный мясоперерабатывающий завод. Общий объем инвестиций в проект оценивается в 820 млн рублей, сообщает губернатор Евгений Солнцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Строительство планируется начать во втором квартале 2027 года. Предприятие будет выпускать широкий ассортимент продукции: колбасные изделия, деликатесы и полуфабрикаты. Проектная мощность завода превышает 16 тыс. т. готовой продукции в год, что позволит не только закрыть потребности внутреннего рынка, но и наладить экспортные поставки.

ОЭЗ «Оренбуржье» входит в тройку лучших экономических зон производственно-промышленного типа в России. В настоящее время в числе резидентов — 20 промышленных предприятий, шесть логистических и один IT-проект. Благодаря льготным условиям для инвесторов, как подчеркнул губернатор, регион наращивает доходность бюджета и создает новые рабочие места. Среди уже работающих резидентов — распределительный центр «Пятерочки», молочный комбинат «Красногорский», Оренбургский завод автоматизации и роботизации, а также логистический центр OZON.

Яна Вежлева