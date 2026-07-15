Патриарх Кирилл вручил замглавы ВГТРК орден княгини Ольги

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил заместителя гендиректора ВГТРК Ирину Филину с днем рождения и наградил ее орденом равноапостольной княгини Ольги III степени. Поздравление опубликовано на сайте РПЦ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ирина Филина

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Ирина Филина

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Вы уделяете должное внимание утверждению в жизни общества традиционных нравственных ценностей, просвещению и патриотическому воспитанию наших современников. С признательностью хотел бы свидетельствовать о многолетнем взаимодействии ВГТРК с Русской православной церковью, которое, надеюсь, будет и впредь приносить добрые плоды»,— указано в сообщении.

Орден княгини Ольги был учрежден Священным синодом в 1988 году. Им награждают женщин за заслуги в сферах церковного, государственного и общественного служения.