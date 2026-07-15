Патриарх Кирилл вручил замглавы ВГТРК орден княгини Ольги
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил заместителя гендиректора ВГТРК Ирину Филину с днем рождения и наградил ее орденом равноапостольной княгини Ольги III степени. Поздравление опубликовано на сайте РПЦ.
Ирина Филина
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
«Вы уделяете должное внимание утверждению в жизни общества традиционных нравственных ценностей, просвещению и патриотическому воспитанию наших современников. С признательностью хотел бы свидетельствовать о многолетнем взаимодействии ВГТРК с Русской православной церковью, которое, надеюсь, будет и впредь приносить добрые плоды»,— указано в сообщении.
Орден княгини Ольги был учрежден Священным синодом в 1988 году. Им награждают женщин за заслуги в сферах церковного, государственного и общественного служения.
Русская православная церковь регулярно отмечает государственными и церковными наградами общественных деятелей, бизнесменов и сотрудников медиасферы за вклад в развитие церковно-государственных отношений, патриотическое воспитание, укрепление межнационального мира и освещение событий.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл за последние годы награждал орденом княгини Ольги III степени главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариту Симоньян за объективное освещение событий. Среди других лауреатов церковных наград, врученных патриархом, — министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (орден князя Александра Невского I степени), уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова (орден великой княгини Елизаветы Феодоровны II степени) и другие известные личности. Сам патриарх Кирилл удостоен 15 наград Русской православной церкви, 18 наград от других церковных организаций и 16 государственных наград, включая ордена Святого апостола Андрея Первозванного и «За заслуги перед Отечеством» I, II и III степени.