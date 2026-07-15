Груз уходит с топливом

В июле стоимость автомобильных грузоперевозок в Сибири увеличилась на 10-15% по сравнению с июнем, следует из индекса ATI.SU FTL. Сами участники рынка оценивают рост тарифов за последний месяц в 25%. Главной причиной подорожания эксперты называют острый топливный дефицит и увеличение цен на ГСМ. Чтобы компенсировать убытки, транспортным компаниям пришлось проиндексировать тарифы и временно приостановить ряд убыточных направлений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сибирские транспортные компании пошли на сокращение географии перевозок в условиях нехватки горючего

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Сибирские транспортные компании пошли на сокращение географии перевозок в условиях нехватки горючего

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Стоимость автомобильных грузоперевозок в Сибири к середине июля увеличилась на 10-15% на фоне дефицита топлива, сообщили «Ъ» в ATI.SU. По данным платформы, по сравнению с прошлым годом тарифы выросли на 20-30%. На отдельных маршрутах ставки подскочили более чем в полтора раза год к году, например по направлению Иркутск — Новосибирск.

Перевозки из Новосибирска в Омск подорожали на 25% за месяц и на 40% за год, в обратном направлении рост составил 10% за месяц и 47% за год.

Представители транспортного сектора фиксируют фактическое увеличение тарифов на уровне 25% за последний месяц. «Топливный кризис усугубил и без того сложную ситуацию в отрасли. Участники нашей ассоциации рассказывают о росте тарифов на перевозку до 25%, что напрямую связывают с ценами на ГСМ и очередями на АЗС. Накануне мне позвонили из Бурятии, где перевозчикам пришлось ждать сутки на АЗС, чтобы заправиться»,— рассказал руководитель филиала Ассоциации международных автомобильных перевозчиков по Сибирскому федеральному округу Анатолий Антонов. Наиболее сложная ситуация, по его оценке, сложилась в Иркутской области и Забайкальском крае.

Волна удорожания грузоперевозок прошла 6-7 июля, рассказал «Ъ» генеральный директор федеральной транспортно-логистической компании «Байт Транзит» Алексей Шпикельман. «Сегодня мы работаем в новых условиях — тарифы скорректированы с учетом возросших затрат, и рынок адаптируется к этой реальности»,— отметил спикер.

Сложности с заправкой уже привели к вынужденной корректировке логистики.

«Водители тратят больше времени в очередях на АЗС, отказываются от перевозок из-за нехватки топлива или просто из опасений, что не смогут выполнить заказ или отработают его в минус»,— пояснил основатель и директор ATI.SU Святослав Вильде.

Транспортные компании сократили географию перевозок в первую очередь там, где наблюдается самая острая нехватка горючего, подтверждает президент Союза транспортников, экспедиторов и логистов Сибири Сергей Максимов. «Мы видим разнонаправленную реакцию перевозчиков: одни временно заморозили маршруты, другие режут плечо пробега на дальних маршрутах. Но почти все стараются удержать постоянных заказчиков — договариваются о новых условиях»,— констатирует эксперт.

На рынке автомобильных грузоперевозок складывается кризисная ситуация, отмечают участники отрасли. На фоне сокращения предложения стремительно растет спрос — согласно данным ATI.SU, во втором квартале 2026 года количество заявок увеличилось год к году на 27% для доставки грузов в Сибирский федеральный округ и на 44% — на вывоз из него. При этом фактическое число доступных машин уменьшается.

Лолита Белова