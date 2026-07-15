Пятый этап опрессовок в Челябинске затронет четыре района

В Челябинске четыре района попадут под пятый этап опрессовок, который стартует 28 июля. Без горячей воды на две недели останутся 953 многоквартирных дома, 141 учреждение социальной сферы, сообщает пресс-служба администрации.

Гидравлические испытания запланированы в Калининском, Ленинском, Тракторозаводском и Центральном районах города. В случае аварийных ситуаций и необходимости дополнительного ремонта период опрессовки могут продлить.

Подробный перечень адресов, попадающих под испытания, можно посмотреть на сайте.