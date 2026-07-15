«Крылья Советов» начнут выступление в Кубке России матчем с «Динамо» из Махачкалы

Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» стартует 4 августа в групповом этапе Пути РПЛ Кубка России сезона 2026/27. Первый матч команда проведет на выезде против «Динамо» из Махачкалы. Начало встречи запланировано на 19:30 (MSK+1). Об этом сообщает пресс-служба команды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Во втором туре, 19 августа (среда), самарцы примут на своем поле «Зенит», начало игры — в 17:15. В третьем туре, 2 сентября (среда), «Крылья Советов» вновь сыграют на выезде — против «Балтики», стартовый свисток прозвучит в 21:45.

Георгий Портнов