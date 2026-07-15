Прикамские компании увеличат поставки продуктов на предприятия и учебные заведения региона

В Перми завершилась торгово-закупочная сессия компаний, занимающихся производством продуктов, с комбинатами питания промышленных предприятий, вузов, ссузов и школ Прикамья. Мероприятие организовали краевой минпромторг и Пермская торгово-промышленная палата в рамках проекта «Покупай пермское». Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба краевого правительства Фото: пресс-служба краевого правительства

«Основной целью таких сессий является продвижение продукции местных производителей, в том числе внутри региона, — рассказал замглавы краевого минпромторга Владислав Тонков. — Предприниматели Пермского края напрямую общаются с потенциальными заказчиками, чтобы получить ответы на ключевые для себя вопросы, уточнить условия сотрудничества и поставок, требования к товарам, проводят дегустации и сразу же получают обратную связь».

Участие в сессии приняли комбинаты питания таких промпредприятий как «Авиадвигатель», «Галополимер», «Газпром Трансгаз Чайковский», «Пермьторгнефть», «ПНППК», «Уралоргсинтез», а также ПГГПУ, Пермского филиала РЭУ им. Плеханова. Свою продукцию им представили «Агрофирма «Труд», «МАСКО», «Вемол», «Маслозавод Нытвенский», «Юговской комбинат молочных продуктов», «Нытвенский мясокомбинат», «Мясокомбинат «Майский», «Птицефабрика Чайковская», «Агросила Птицефабрика Пермская», «Осетровая ферма «Доброфиш», СППК «КОЛОС», «Очерский завод напитков», «Пекарня «Двуречье», КФХ Толстова Г.В. и ИП Шипицин И.И.

Ранее губернатор Прикамья Дмитрий Махонин подчеркивал, что сектор малого и среднего предпринимательства — крупный работодатель, в нем занято порядка трети всех жителей края трудоспособного возраста. «Мы заинтересованы в том, чтобы малый и средний бизнес развивался, наращивая собственную прибыль, пополняя доходы региона и поддерживая социальную стабильность в крае. В условиях санкций, введенных против России, нам необходимо быть в постоянном прямом диалоге с предпринимателями и оперативно реагировать на их проблемы», — заявлял глава региона.