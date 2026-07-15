Новак заявил о планах приоритетных поставок топлива для крупных торговых сетей в РФ

Транспорт крупных торговых сетей нужно снабжать топливом в приоритетном порядке. Об этом в комментарии ИС «Вести» заявил вице-премьер Александр Новак после совещания о ситуации на топливном рынке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Новак

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Александр Новак

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Мы обсудили ситуацию с необходимостью в приоритетном порядке обеспечивать заправки автомобилей, связанных с поставками продуктов питания крупных коммерческих торговых сетей,— сказал он.— Это важно для того, чтобы продукт не портился и затраты не увеличивались».

По словам господина Новака, работу координирует Минсельхоз и Минэнерго. Ведомства держат на контроле вопрос обеспечения топливом аграриев, особенно в регионах, где идет уборочная кампания.

10 июля Александр Новак рассказал журналистам, что власти намерены обеспечить дополнительный объем завоза топлива в регионы. Также вице-премьер объяснил, что запрет экспорта бензина и дизеля из РФ нужен для стабилизации ситуации с топливом, для обеспечения внутреннего рынка. Он впервые назвал причину очередей на АЗС — удары беспилотников ВСУ.

Проблемы с поставками топлива на АЗС в России начались в конце мая. Ограничения затронули уже более 30 российских регионов. Это спровоцировало рост цен на АЗС.