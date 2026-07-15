Новак заявил о планах приоритетных поставок топлива для крупных торговых сетей в РФ
Транспорт крупных торговых сетей нужно снабжать топливом в приоритетном порядке. Об этом в комментарии ИС «Вести» заявил вице-премьер Александр Новак после совещания о ситуации на топливном рынке.
Александр Новак
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
«Мы обсудили ситуацию с необходимостью в приоритетном порядке обеспечивать заправки автомобилей, связанных с поставками продуктов питания крупных коммерческих торговых сетей,— сказал он.— Это важно для того, чтобы продукт не портился и затраты не увеличивались».
По словам господина Новака, работу координирует Минсельхоз и Минэнерго. Ведомства держат на контроле вопрос обеспечения топливом аграриев, особенно в регионах, где идет уборочная кампания.
10 июля Александр Новак рассказал журналистам, что власти намерены обеспечить дополнительный объем завоза топлива в регионы. Также вице-премьер объяснил, что запрет экспорта бензина и дизеля из РФ нужен для стабилизации ситуации с топливом, для обеспечения внутреннего рынка. Он впервые назвал причину очередей на АЗС — удары беспилотников ВСУ.
Проблемы с поставками топлива на АЗС в России начались в конце мая. Ограничения затронули уже более 30 российских регионов. Это спровоцировало рост цен на АЗС.
Заявления Александра Новака о приоритетных поставках топлива для крупных торговых сетей и аграриев сделаны на фоне наблюдаемого в России дефицита топлива и роста цен на бензин и дизельное топливо. Проблемы с топливом в ряде регионов, включая Крым, Астраханскую, Рязанскую и Новосибирскую области, отмечались еще с конца августа, а в некоторых случаях и ранее.
Основными причинами сложившейся ситуации называют внеплановые ремонты на нефтеперерабатывающих заводах, высокий сезонный спрос, а также загруженность железнодорожной инфраструктуры, особенно в южных регионах. Независимые АЗС оказываются в более сложном положении, чем вертикально интегрированные компании, поскольку последние имеют преимущественное право поставок и могут работать с отрицательной маржой благодаря своим мощностям. Власти также рассматривают введение временного запрета на экспорт дизельного топлива и бензина для стабилизации ситуации на внутреннем рынке.